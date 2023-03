Fußball, Frauen-Bundesliga Bayers Frauen fiebern dem Derby entgegen

Leverkusen · Die von Robert de Pauw trainierten Fußballerinnen von Bayer Leverkusen sind am Sonntag in Köln zu Gast. “Jeder hat Bock auf dieses Spiel“, betont der Coach. Er muss allerdings auf ein namhaftes Trio in der Offensive verzichten.

03.03.2023, 19:00 Uhr

Leverkusens offensive Mittelfeldspielerin Jill Bayings (r.) erzielte im Hinspiel gegen Köln das Tor zum 1:0-Sieg. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Tobias Krell

Ohne Zweifel kam die rund dreiwöchige Unterbrechung der Bundesliga für Bayers Fußballerinnen zur rechten Zeit. Denn so konnten zahlreiche Spielerinnen im Kader große wie kleine Blessuren auskurieren. Die Verschnaufpause hat sehr gutgetan – vor allem mit Blick auf die anstehende Aufgabe. Am Sonntag (13 Uhr) geht es für die Frauen mit einem Spiel weiter, das Brisanz verspricht: dem Nachbarschaftsduell beim 1. FC Köln. „Jetzt hat jeder Bock auf dieses Spiel, das spürt man in der Mannschaft. Wir alle wollen dieses Derby gewinnen”, betont Trainer Robert de Pauw.