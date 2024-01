Fußball, Frauen-Bundesliga Fußballerinnen feiern gelungene Generalprobe

Am Freitag bestreiten Bayers Fußballerinnen ihr erstes Pflichtspiel des Jahres. Das Team von Trainer Robert de Pauw muss zum Abschluss der Hinrunde auswärts beim SV Werder Bremen bestehen. Die Generalprobe ist den Leverkusenerinnen gelungen. Durch ein spätes Siegtor setzten sie sich mit 3:2 (2:2) beim niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard durch. Der entscheidende Treffer in der 90. Minute war dabei eine Co-Produktion von gleich drei eingewechselten Spielerinnen: Paulina Bartz flankte, Delice Boboy legte ab und der norwegische Winterpausenzugang Julie Jorde traf per Direktabnahme von der Strafraumgrenze.