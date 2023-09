Fußball, Frauen-Bundesliga Aufsteiger Nürnberg tritt bei Bayers Fußballerinnen an

In die erste Länderspielpause der noch jungen Saison gingen Bayers Fußballerinnen vor rund zwei Wochen mit einem großen Fragezeichen. Denn die bisherigen Partien – im Pokal beim Zweitligisten Meppen und in der Liga beim Vize-Meister Wolfsburg – waren nicht geeignet, Trainer Robert de Pauw fundierte Erkenntnisse über den Leistungsstand seiner Schützlinge zu liefern. Die erste echte Standortbestimmung steht am Samstag an. Ab 12 Uhr empfangen die Leverkusenerinnen den Aufsteiger 1. FC Nürnberg im Ulrich-Haberland-Stadion. Anders als zum Ligastart beim VfL sind sie eindeutig in der Favoritenrolle.