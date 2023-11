Fußball, DFB-Pokal der Frauen Bayer 04 ist beim HSV gefordert

Eine Sache ist bereits klar: Nach zuletzt drei Remis in der Liga wird es an diesem Samstag für Bayers Fußballerinnen keine weitere Punkteteilung geben. Denn im Achtelfinale des DFB-Pokals geht es im Auswärtsspiel beim Hamburger SV (14 Uhr, Sportpark Eimsbüttel) eine Entscheidung geben. Entweder die Leverkusenerinnen qualifizieren sich für die Runde der letzten Acht oder sie scheiden überraschend aus dem Wettbewerb aus. „Das wird ein Spiel um alles oder nichts, Tod oder Gladiolen“, fasst Coach Robert de Pauw diesen Umstand in einer Mischung aus einer deutschen und einer niederländischen Redewendung zusammen.