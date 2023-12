Frauen-Fußball Bayers Elisa Senß feiert Debüt für DFB-Fußballerinnen

Den Doppelspieltag in der Uefa Women‘s Nations League wird Elisa Senß wohl nie vergessen. Bayers Kapitänin konnte erst ihr Debüt für die deutsche Nationalmannschaft feiern – und dann ihren ersten Startelfeinsatz. Dank der Mithilfe einer Leverkusener Teamkollegin dürfen sie und das DFB-Team nun als Sieger ihrer Gruppe von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris träumen.