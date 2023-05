Fußball, Frauen-Bundesliga Bayers Aufholjagd kommt zu spät

In den Schlussminuten warfen Bayers Fußballerinnen noch einmal alles nach vorne. Bei einem Freistoß von Jill Bayings in der Nachspielzeit konnte der Gegner in höchster Not zur Ecke klären. Die brachte jedoch nichts ein, obwohl sogar Keeperin Friederike Repohl mit nach vorne geeilt war. Am Ende blieb den Leverkusenerinnen eine weitere Niederlage gegen eines der Top-Teams – und das Gefühl, dass beim 2:3 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt mehr drin gewesen wäre.