Bastketball, 2. Bundesliga Die Lage der Bayer Giants bleibt trostlos

In den vergangenen Jahren wäre die Partie gegen den Tabellenführer der ProA ein Anlass zu großer Vorfreude bei den Bayer Giants gewesen. Nicht so in dieser Saison. Die Leverkusener sind längst nicht mehr der Schrecken vieler Gegner – im Gegenteil: Von elf Partien gewannen sie bislang gerade einmal zwei. Zuletzt setzte es bei den keinesfalls überragenden Dresden Titans gar eine 59:95-Packung. Warum also sollte sich das Blatt ausgerechnet am Samstag (19.30 Uhr) gegen Rasta Vechta wenden, das mit einer Bilanz von 10:1-Siegen an der Spitze steht?