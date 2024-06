Basketball, ProB Giants verlängern mit Leistungsträger Brach

Doch es folgte ein Rückschlag. Im Spiel gegen die Itzehoe Eagles zog sich Brach einen Muskelfaserriss zu, seine Saison war vorzeitig beendet. „Man hat schon gemerkt, dass uns in den Play-offs die Kreativität und der Wurf von ihm gefehlt haben“, erzählt der neue Headcoach Mike Koch. „Er ist ein variabel einsetzbarer Spieler, der scoren und seine Mitspieler in Szene setzen kann.“ Vor allem schätze er aber an Brach, dass er stets an sich arbeiten wolle. „Er ist wissbegierig und hat den Drang, sich zu verbessern. Einen talentierten Akteur wie ihn wollen wir zu einem kompletten Guard ausbilden, der seine Ziele in Leverkusen hoffentlich erfüllen kann. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“