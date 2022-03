Basketball, 2. Liga : Giants müssen um die Play-offs bangen

Leverkusens Quentin Goodin (r.) zieht im Spiel gegen Schwenningen an seinem Gegenspieler vorbei, Teamkollege Ferenc Gille (l.) schaut zu. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Mit einer starken Vorstellung in Hagen und einer schwachen Leistung gegen Schwenningen erreichen die Zweitliga-Basketballer des TSV Bayer 04 Leverkusen ihr Minimalziel am Doppelspieltag. Noch sind die Play-offs aber nicht fix.

Der Druck war groß vor dem Auswärtsspiel bei Phoenix Hagen. Noch nie hatten die Giants in der ProA in der Krollmann-Arena gewonnen, das Hinspiel hatte die Mannschaft zu Hause bereits mit 92:99 verloren. Doch die Leverkusener überzeugten von Anfang an mit einer couragierten Leistung in der Defensive, die ihnen auch im Angriff die nötige Sicherheit verschaffte. Dem 94:79-Erfolg ließ die Mannschaft am Sonntagabend aber keine gute Vorstellung gegen die abstiegsbedrohten Panthers Schwenningen folgen. Nach der 78:81-Niederlage nach Verlängerung steht fest, dass die Giants weiter um die Play-off-Teilnahme bangen müssen. Zwei Spieltage vor Schluss fehlt noch ein Sieg. Der Verlauf des Doppelspieltages ist somit auch ein Spiegelbild des bisherigen Zick-Zack-Kurses in dieser Spielzeit.

In Hagen dominierten die Gäste aus dem Rheinland das Geschehen – zur Begeisterung von etwa 50 mit dem Bus angereisten Leverkusener Fans. Mehr als 1000 Zuschauer in der Halle hatten sich indes ein anderes Spiel gewünscht, doch die Giants schafften es, die Angriffseffizienz der Hausherren insbesondere von der Drei-Punkte-Linie zu minimieren. Nur vier Distanzwürfe der Hagener landeten im Ziel. Ganz anders lief es bei den Farbstenstädtern, die in Spencer Reaves den tonangebenden Schützen der ersten Hälfte in ihren Reihen hatten.

Info So punkteten die Giants in den beiden Spielen Giants beim 94:79 in Hagen Reaves (24), Figge (14), Goodin (13), Heinzmann (12), Kahl (8), Bacak (8), Mann (7), Jostmann (6), Gille (2), Merz, Winter.



Giants beim 78:81 gegen Schwenningen Mann (16), Bacak (16), Goodin (14), Heinzmann (14), Kahl (8), Figge (6), Jostmann (2), Merz (2), Gille, Funk, Winter.

Nach der Pause legten die Leverkusener sogar noch einen drauf. Immer, wenn die Hagener wieder ein wenig in Schlagdistanz zu kommen schienen, antworten die Gäste mit spektakulären Würfen. Luis Figge versenkte satte vier Dreier – genauso viele wie Reaves. Insgesamt fanden 14 von 27 Leverkusener Distanzwürfen das Netz. „In den entscheidenden Momenten haben wir einfach alles reingemacht“, sagte Trainer Hansi Gnad nach der Begegnung. Reaves ragte aus dem Kollektiv leicht heraus, doch die Stärke der Giants war vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit. Sie führten in allen nennenswerten Statistiken.

Im zweiten Duell des Wochenendes gegen den vermeintlich etwas einfacher zu besiegenden Gegner hatten die Giants hingegen unerwartet große Probleme. Sie erwischten zwar auch ohne den verletzten Reaves (Muskelverhärtung) den besseren Start mit einem Dreier von JJ Mann sowie mehreren Dunks von Dennis Heinzmann und Quentin Goodin, doch die 11:4- beziehungsweise 17:9-Vorsprünge waren schnell verspielt. Auffallend schwach präsentierten sich die Gastgeber von der Drei-Punkte-Linie. Nur zwei Würfe saßen in der ersten Halbzeit, die Quote ging auf unter 20 Prozent herunter. Daher wirkte es wie eine Erlösung, als Marko Bacak sich in der zweiten Halbzeit ein Herz fasste und den weiten Wurf zum 43:42 versenkte.

In einen Rhythmus kamen die Gastgeber aber auch durch diese Initialzündung nicht. Während Schwenningen die Punkte erkämpfte und mit Offensiv-Rebounds sogar dritte Chancen herauskitzelte, wirkte das Angriffsspiel der Giants bisweilen unkreativ. Verlegenheitsdreier von Lennard Winter und Robert Merz gingen daneben, die Gäste nahmen einen knappen Vorsprung mit in den Schlussdurchgang.

Bis zum Ende blieb es ein zähes Spiel, das neben vielen Fehlschüssen auch von Ballverlusten geprägt war. Mit acht Punkten lagen die Leverkusener fünf Minuten vor Schluss hinten. Goodins Dreier zum 55:58 sorgte wieder für etwas Hoffnung. Der US-Amerikaner war es auch, der die Partie nun an sich riss. Dank seiner individuellen Qualität glichen die Gastgeber beim 60:60 wieder aus. Trotzdem hatten die Schwenninger bis zum Schluss alle Trümpfe in der Hand, verloren ihren Vorsprung aber wieder, so dass Marko Bacak das Duell per Dreier in die Verlängerung schickte.