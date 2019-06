Leistungsträger bleibt : Dennis Heinzmann verlängert bei den Giants

Leverkusen Der Kader des Basketball-Zweitligisten Bayer Giants für die ProA-Saison nimmt zunehmend Konturen an. Nun hat auch Centerspieler Dennis Heinzmann seine Zusage für eine weitere Spielzeit beim Aufsteiger gegeben.

Dennis Heinzmann geht weiterhin für die Bayer Giants auf Korbjagd. Der 28-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag beim Zweitligisten um eine Spielzeit verlängert. Nach seiner Verletzung in den Play-offs brennt der Center darauf, für den ProA-Aufsteiger Gas zu geben. In der zweiten Partie des Viertelfinals gegen die Baskets Juniors aus Oldenburg zog sich der 2,16 Meter große Brettspieler einen Wadenbeinbruch zu. Damit war die Saison für Heinzmann gelaufen.

„Es war unheimlich bitter, nach der ärgerlichen Niederlage in Oldenburg so eine Nachricht zu erhalten“, sagt der gebürtige Ratinger. „Ich habe die Jungs in den folgenden Partien so gut es geht von der Bank angefeuert und versucht, für das Team da zu sein.“ Dass er das Endspiel der Play-offs in Leverkusen in der ausverkauften Ostermann-Arena verpasst habe, sei schade, „Das wäre für mich ein gigantisches Erlebnis gewesen. Dennoch ist alles gutgegangen und die Mannschaft hat mir den Aufstieg, die Meisterschaft und eine Medaille geschenkt, worauf ich extrem stolz bin.“