Basketball in der Region : Giants II, Fast-Break und der Leichlinger TV fahren Siege ein

Rhein-Wupper Die Teams aus Leverkusen und Leichlingen haben einen erfolgreichen Spieltag hinter sich.

2. Regionalliga: ART Giants Düsseldorf II – SC Fast-Break Leverkusen 83:89 nach Verlängerung (33:39/74:74). Mit einem Mini-Kader mussten sich die Leverkusener in der Landeshauptstadt durchschlagen, was letztlich erfolgreich gelang. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Man muss sehen, wer bei uns gefehlt hat. Deswegen ist dieser Sieg nicht hoch genug zu bewerten“, sagte Trainer Thomas Pimperl. In der zweiten Halbzeit ließen die Gäste den Kontrahenten nach einer sechs Punkte-Führung wieder herankommen. In der Verlängerung behielten die Leverkusener aber die Nerven. Angetrieben von der Treffsicherheit von Chris Fröhlingsdorf, Adrian Brückmann und Marc Rass gelang Fast-Bream aber der Auswärtssieg nach Verlängerung.