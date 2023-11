Basketball, 2. Bundesliga ProB Giants agieren gegen Iserlohn zu fehlerhaft für Zählbares

Mit fünf Siegen waren die Bayer Giants vielversprechend in die ProB-Saison gestartet, nach der 87:93-Niederlage gegen die Iserlohn Kangaroos haben sie nun drei der vergangenen vier Spiele verloren – zwei davon in eigener Halle. An diesem Sonntagabend vergaben die Leverkusener unter den Augen des ehemaligen NBA-Stars Detlef Schrempf immer wieder aufkommende Chancen zur Wende und patzten dabei erneut massiv von der Drei-Punkte-Linie. Die Partie war teilweise zerfahren und von vielen Pfiffen geprägt, sodass es mit 135 Minuten zu einer zähen Angelegenheit wurde.