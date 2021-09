Fußball, Frauen-Bundesliga : Wieders Tor leitet Bayers Sieg ein

Leverkusen Beim 2:0-Erfolg gegen Turbine Potsdam müssen sich Bayer Leverkusens Bundesliga-Fußballerinnen lange gedulden. Die Entscheidung fällt erst kurz vor dem Schlusspfiff.

Mit geballten Fäusten und entschlossenem Gesichtsausdruck rutschte Verena Wieder über den Rasen des Ulrich-Haberland-Stadions – schon bald umgeben von einer Schar von Gratulantinnen. Der Jubel der Torschützin zum 1:0 bot wie der gesamte Auftritt von Bayers Fußballerinnen einen willkommenen Kontrast zur Enttäuschung und Frustration nur fünf Tage zuvor an gleicher Stelle. Gewiss, es lief noch nicht alles nach Plan beim 2:0 (0:0) der Leverkusenerinnen gegen Turbine Potsdam, aber die Steigerung zum trüben 1:2 gegen Essen war nicht zu übersehen.

Das erkannte auch Trainer Achim Feifel, der sein Team in der Vorwoche noch scharf getadelt hatte. „Nach der Niederlage gegen die SGS waren wir alle etwas angefressen. Aber die Mannschaft ist da rausgekommen. Das war ein Riesenschritt nach vorne“, schwärmte der Übungsleiter, nachdem er seine Schützlinge nach der jüngsten Niederlage noch „auf dem falschen Weg“ gesehen hatte. Die Gescholtenen zeigten die gewünschte Reaktion – und das gleich in doppelter Hinsicht: Die vermissten Qualitäten bei Leidenschaft, Geschlossenheit und Moral bewiesen sie vom Start weg, auch wenn nicht alles gelang.

Nach Feifels Halbzeitansprache kam auch noch der feste Glaube an den Erfolg hinzu. „Das Team hat gemerkt, dass etwas drin war und ist mit noch einmal größerer Bereitschaft und Aggressivität in den zweiten Durchgang gestartet“, lobte er. Mussten sich seine Leverkusenerinnen vor der Pause noch des Dauerdrucks der Gäste erwehren, waren es nach der Halbzeit in zunehmendem Maße sie selbst, die den Ton angaben. Sie störten Turbine im Spielaufbau und ließen nur noch wenige Entlastungsangriffe zu.