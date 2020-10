Bayers nächster Gegner im Check : Vor Stuttgarts Flügelspiel ist Vorsicht geboten

Leverkusen Der VfB Stuttgart will sich nach dem zweiten Aufstieg binnen vier Jahren wieder in der Bundesliga etablieren. Dabei setzt Trainer Pellegrino Matarazzo unter anderem auf die Außenspieler Silas Wamangituka und Borna Sosa.

Die Mannschaft Nach dem 4:1 zuletzt gegen Mainz 05 wähnt sich der VfB in der Liga angekommen. Auf Abwehrakteur Pascal Stenzel muss Trainer Pellegrino Matarazzo wegen einer Gelb-Rot-Sperre verzichten, der zuletzt an Fortuna Düsseldorf ausgeliehener Angreifer Erik Thommy fehlt nach einem Ellenbogenbruch ebenso. Am heftigsten wiegt der Muskelbündelriss von Nicolas Gonzalez: Der Torjäger der Stuttgarter fehlt noch längere Zeit. Mavropanos dürfte für Stenzel gegen schnelle Leverkusener nach überstandenen Leistenproblemen wieder in die Startelf rücken. Kapitän ist Mittelfeldspieler Gonzalo Castro. Er verließ Bayer 04 2015 nach 16 Jahren in Richtung Dortmund, nun soll er als Routinier die relativ junge Mannschaft zum Klassenerhalt führen.