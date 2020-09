Nach Vertragsverlängerung : Bayer 04 verleiht Talent Azhil an RKC Waalwijk

Leverkusen Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Talent Ayman Azhil um zwei Jahre bis 2022 verlängert. In der kommenden Saison soll der 19-Jährige allerdings Spielpraxis beim niederländischen Erstligisten RKC Waalwijk sammeln.

Der Werksklub hat den zweiten Abgang der Sommertransferperiode verkündet: Nachdem sich der 20-jährige Adrian Stanilewicz vor wenigen Wochen dem Zweitligisten SV Darmstadt angeschlossen hat, verlässt in Ayman Azhil nun das nächste Talent Bayer 04. Der defensive Mittelfeldspieler wird in der kommenden Saison auf Leihbasis für den niederländischen Erstligisten RKC Waalwijk auflaufen. Zuvor hatte Leverkusen den Vertrag mit dem 19-Jährigen um zwei Jahre bis 2022 verlängert.

Der gebürtige Düsseldorfer stand in der vergangenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend sechs Mal im Kader der von Peter Bosz trainierten Werkself: vier Mal in der Bundesliga sowie je ein Mal im Pokal und in der Europa League. Zu einem Einsatz bei den Profis reichte es für den seit 2008 unter dem Bayer-Kreuz spielenden Youngster derweil noch nicht.

„Ayman hat im vergangenen Jahr sein großes Potenzial in den Trainingseinheiten der Lizenzmannschaft bewiesen“, sagte Sportdirektor Simon Rolfes. Jetzt sei es aber wichtig für ihn, „regelmäßig zu spielen und den nächsten Schritt zu machen.“ Azhil benötige Wettkampfpraxis auf hohem Niveau. „Waalwijk gibt ihm diese Möglichkeit in der Eredivisie.“ In der U19 gelangen Azhil in der vergangenen Saison fünf Treffer und zwei Vorlagen in 18 Partien. Der 19-Jährige führte den Nachwuchs des Werksklubs zudem als Kapitän aufs Spielfeld.