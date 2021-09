Fußball, A-Junioren-Bundesliga West : Bayers Talente zaubern gegen Bielefeld

Leverkusen Beim 4:0-Sieg über die Arminia überzeugen Zidan Sertdemir, Iker Bravo und Noah Pesch als Offensivtrio. Am Wochenende steht nun das Topspiel gegen Tabellenführer Schalke 04 an.

Zunächst begann der Spieltag für die U19 allerdings mit einem Rückschlag. Emrehan Gedikli, der auch in Bielefeld für das Sturmzentrum vorgesehen war, fiel kurzfristig aus, da er in einer Trainingseinheit bei den Profis einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte. Für ihn rückte Noah Pesch in die Startelf, der das Vertrauen prompt mit einem Doppelpack zurückzahlte. Ohnehin wurden die Bayer-Junioren ihrer Favoritenrolle trotz des Ausfalls von Gedikli von Beginn an gerecht.