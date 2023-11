Fußball, Jugend-Bundesligen U19 verliert Spitzenspiel und Mbamba

Die U19 von Bayer 04 hat in der A-Junioren-Bundesliga eine bittere Niederlage kassiert. Im Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach kämpfte sich das Team von Trainer Sven Hübscher in Unterzahl zunächst stark zurück, fing sich in der Nachspielzeit dann aber doch noch ein weiteres Gegentor und unterlag mit 1:2 (0:0). Besser lief es derweil für die U17 der Leverkusener, die mit einem 3:1 (1:0) bei Arminia Bielefeld die Tabellenführung in der B-Jugend-Bundesliga festigte.