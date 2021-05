Fußball, Junioren-Bundesliga : U19-Trainer Sven Hübscher zieht positive Zwischenbilanz

Leverkusen Bayer Leverkusens U19-Trainer Sven Hübscher attestiert den Talenten der Werkelf trotz der fehlenden Pflichtspielpraxis eine gute Entwicklung.

Seit Anfang des Jahres ist Sven Hübscher Trainer der U19 von Bayer 04. Der ehemalige Co-Trainer des Bundesligisten FC Schalke soll unter anderem für eine bessere Durchlässigkeit zu den Profis sorgen. Hübscher übernahm den Bayer-Nachwuchs allerdings in einer komplizierten Phase. Die Saison war wegen der Pandie unter- und ist inzwischen längst abgebrochen. „Ich brauchte am Anfang ein wenig Unterstützung, weil die Situation speziell war. Aber ich wurde sehr gut aufgenommen und so war es einfach, sich zu integrieren“, sagt der Coach. Die professionellen Bedingungen im Leistungszentrum am Kurtekotten und die von Anfang an sehr gute Zusammenarbeit mit den Kollegen seien eine große Hilfe gewesen.