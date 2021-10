Fußball, A-Junioren-Bundesliga : U19 tankt weiteres Selbstvertrauen in Testspielen

Leverkusen Der Fußball-Nachwuchs von Bayer 04 Leverkusen hat während der Länderspielpause zwei Freundschaftsspiele absolviert – und beide gewonnen.

Zunächst stand die Partie gegen die „Kleeblätter“ aus Oberhausen an. Can Yahya Moustfa brachte seine Mannschaft nach 18 Minuten in Führung, Emrehan Gedikli legte kurz nach dem Wiederanpfiff das 2:0 nach (52.). Erneut Moustfa (83.) sorgte für die endgültige Entscheidung. Durch seinen Doppelpack empfahl sich der erst 16-jährige Mittelfeldspieler für mehr Einsatzzeiten in der A-Junioren-Bundesliga.