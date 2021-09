Fußball, A-Junioren-Bundesliga : Sven Hübscher fordert mehr Konsequenz von Bayers Talenten

Trainer Sven Hübscher war mit der Chancenverwertung von Bayers U19 zuletzt nicht zufrieden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die U19 der Werkself startet bei Fortuna Köln in die Saison. Trainer Sven Hübscher will von Bayers Talenten mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor sehen.

Von René Rekus

Auf dem Papier scheint das Duell recht eindeutig zu sein. Fortuna Köln stand in der vergangenen, abgebrochenen Saison nach vier Partien mit einer Tordifferenz von 1:8, auf dem letzten Platz der A-Junioren-Bundesliga West. Auch in diesem Jahr wird der Blick des Teams von Trainer Timo Westendorf wohl Richtung Tabellenkeller gehen. Dennoch sollte der Bayer-Nachwuchs die Kölner auf keinen Fall unterschätzen. Am Samstag treten die Talente der Werkself beim Nachbarn an (11 Uhr).

Sven Hübscher, Coach der Leverkusener U19, weiß um die Stärken des vermeintlichen Außenseiters. „Die Fortuna wird als Einheit auftreten und sich in jedem Zweikampf pushen. Außerdem spielen die Jungs auch in der Offensive einen ordentlichen Ball“, sagt der 42-jährige. Gerade deshalb müsse seine Mannschaft von der ersten Sekunde an voll da sein.

Motivationsprobleme sollten die Werkself-Junioren ohnehin nicht haben, schließlich ist es mehr als zehn Monate her, dass die U19 das letzte Mal ein Pflichtspiel in der Liga bestritten hat. Umso größer ist die Vorfreude, dass es endlich los geht. „Ab Samstag beginnt eine neue Zeitrechnung“, betont Hübscher.

Sein Team befinde sich praktisch seit Pfingsten in der Vorbereitung und habe einen guten Rhythmus, erklärt der Fußballlehrer. Dennoch wisse momentan keiner so richtig, wo er stehe. „Wir hatten jetzt wieder eine sehr zerrissene Woche, in der einige Spieler bei ihren Nationalmannschaften waren und andere zu den Profis abgestellt wurden“, beschreibt der 42-Jährige die Situation. Auch deswegen sei eine normale Vorbereitung auf die Partie nur bedingt möglich gewesen. Am Freitag kehrt die Mannschaft für ein lockeres Abschlusstraining zurück, ehe am Samstag bereits das erste Ligaspiel ansteht – keine optimalen Voraussetzungen für das Trainerteam. „Wir werden schon eine schlagfertige Truppe zusammenkriegen“, ist Hübscher dennoch überzeugt.