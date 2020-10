Junioren-Bundesliga West : U19 sinnt gegen Köln auf Revanche für Pokal-Schmach

U19-Talent Aaron-Xavier Tshimuanga (Nr. 11) am Ball. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die U19 von Bayer Leverkusen ist am Freitagnachmittag (14 Uhr) im Pokal beim Lokalrivalen 1. FC Köln gefordert. Ziel ist, sich für die Pokal-Blamage vor wenigen Wochen zu revanchieren und die drei Punkte mitzunehmen.

Am Freitag (14 Uhr) geht es für die U19 zum 1. FC Köln. Im Derby will das Team des Trainer-Duos Patrick Weiser und Markus von Ahlen die 0:4-Pokalpleite vor wenigen Wochen vergessen machen und den dritten Sieg in Serie einfahren. „In dem Spiel haben wir Gegentore aus einfachen Ballverlusten hingenommen“, erinnert sich von Ahlen. Für sein Team gehe es deshalb vor allem darum, konstant zu spielen und in der Defensive klar und konsequent zu sein. In der Offensive müsse sein Team aber ebenfalls zielstrebiger auftreten, betont der Coach.

Die Kölner gewannen ihr Auswärtsspiel am vergangenen Samstag in Duisburg nach zwischenzeitlichem Rückstand noch mit 3:1. Zuvor musste die Mannschaft von Stefan Ruthenbeck, der einst Cheftrainer des FC war, aufgrund von Corona-Fällen im Team am zweiten Spieltag aussetzen. Zum Saisonauftakt kassierte der Kölner Nachwuchs eine 1:0-Niederlage in Gelsenkirchen. Entsprechend befinden sie sich nach zwei gespielten Partien und drei Punkten im grauen Mittelfeld der Tabelle.

Der Werkself-Nachwuchs hat hingegen nach der Auftaktpleite gegen Borussia Mönchengladbach schnell in die Spur gefunden und zuletzt zwei Siege gegen die bis dahin ungeschlagenen Mannschaften aus Bielefeld (1:0) und Oberhausen (3:1) eingefahren.