Fußball, A-Jugend-Bundesliga Bayers U19 sichert sich spät den Sieg

Bayers U19 ist wieder in der Spur. Nach der enttäuschenden Niederlage zum Jahresauftakt in Münster zeigten die Talente eine Reaktion und erkämpften sich einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den MSV Duisburg. Durch den Sieg konnte das Hübscher-Team in der Tabelle an den „Zebras“ vorbeiziehen.