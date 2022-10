Fußball, DFB-Pokal der Junioren : Bayers U19 scheitert wieder an Stuttgart

Bayers Nachwuchsfußballer Isaiah Okafor (r.) behauptet den Ball im Duell mit einem Stuttgarter. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der älteste Fußball-Nachwuchs von Bayer 04 Leverkusen verliert im Achtelfinale des DFB-Pokals der Junioren mit 1:4 gegen den VfB Stuttgart. Auch in der Youth League hat das Team das Weiterkommen bereits verpasst.

Nach dem bereits feststehenden Aus in der Youth League haben die Nachwuchsfußballer von Bayer 04 auch im DFB-Pokal das Weiterkommen verpasst. Gegen den Titelverteidiger VfB Stuttgart unterlag die Mannschaft von Trainer Sven Hübscher nach einer enttäuschenden Leistung klar mit 1:4 (1:1). Für die U19 des Werksklubs war damit wie schon im Vorjahr im Achtelfinale gegen die Schwaben Endstation.

Vor rund einem Jahr hatten sich die Rheinländer dem VfB trotz des Führungstreffers von Emrehan Gedikli mit 1:3 geschlagen geben müssen. Stuttgart war eine Runde weiter und sicherte sich am Ende sogar durch ein 3:1 im Endspiel gegen Dortmund den Pokal. Jetzt wollte sich der älteste Nachwuchs des Werksklubs für die Pleite aus dem Vorjahr revanchieren. Doch die Stuttgarter ergriffen von Beginn an die Initiative.

Bereits in der 17. Minute bot sich Maximilian Wagner die Chance zum Führungstreffer. Der Gäste-Stürmer schoss jedoch freistehend knapp am linken Pfosten vorbei. Nach einer halben Stunde machte es der 18-Jährige besser und versenkte eine Hereingabe von Yohann Torres in die Maschen. Von Bayer 04 kam dagegen herzlich wenig. Trotzdem durften die heimischen Fans acht Minuten später plötzlich jubeln. Ken Izekor sprang der Ball – nach einer verungückten Klärungsaktion von VfB-Keeper Dennis Seimen – vor die Füße. Der erst 15-jährige Angreifer, der eigentlich dem B-Junioren-Kader angehört, bedankte sich und erzielte den Ausgleich. So ging es mit dem aus Leverkusener Sicht glücklichen Gleichstand in die Katakomben.

„Stuttgart ist bislang eine Klasse besser als wir, das Remis ist eher schmeichelhaft für uns. Wir müssen uns zu 100 Prozent steigern“, sagte Thomas Eichin, Leiter des Leistungszentrums, in der Halbzeitpause. Stattdessen musste der 56-Jährige aber mit ansehen, wie die Gäste immer stärker wurden. Folgerichtig war es Wagner, der erneut nach Vorarbeit von Torres, locker zum 2:1 für den Tabellensechsten der Süd/Südweststaffel traf (50.). Kurz darauf verhinderte Bayer-Torwart Roy Steur mit einer klasse Fußabwehr Schlimmeres.

Dennoch musste der 17-Jährige in der Schlussphase zwei weitere Male hinter sich greifen. In der 77. Minute zeigte der Unparteiische aufgrund eines Foulspiels von Emre Aksoy auf den Elfmeterpunkt. Wagner nahm sich der Sache an und verwandelte eiskalt. Fünf Zeigerumdrehungen später traf auch noch Torres und machte somit das Aus im Pokal für den Werkself-Nachwuchs perfekt.

Für das Team von Hübscher geht es am Mittwoch, 26. Oktober, 16 Uhr, in der Youth League bei Atlético Madrid weiter. Die Bayer-Junioren haben noch keinen Punkt im Wettbewerb geholt und sind nach vier Niederlagen aus vier Spielen bereits ausgeschieden. In der Bundesliga steht die nächste Begegnung am darauffolgenden Sonntag, 29. Oktober, an. Ab 11 Uhr empfangen die Leverkusener Borussia Mönchengladbach im Ulrich-Haberland-Stadion.