Jugendfußball U19 steht im Achtelfinale, U17 bezwingt auch Gladbach

In der Folge warf Dynamo nochmal alles nach vorne, der Achtelfinaleinzug geriet aber nicht mehr in Gefahr. Ausgetragen wird die nächste Runde am 7. Oktober, die Paarungen werden an diesem Donnerstag ausgelost. Nach der Länderspielpause geht es für die Elf von Trainer Sven Hübscher in der Meisterschaft mit dem Derby gegen den 1. FC Köln weiter. Als Tabellendritter empfängt Bayers Nachwuchs den zweitplatzierten Lokalrivalen am Samstag, 16. September, 11 Uhr, zum Topspiel im Ulrich-Haberland-Stadion.