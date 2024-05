Jugendfußball Bayers U19 muss Köln den Pokal überlassen

In der erwischten die Kölner den besseren Start. Nach einem Freistoß von Marlon Becker an die Latte traf Kapitän Neo Telle per Abpraller zum 2:1 (93.). Erneut hätte Bayer beinahe kurz darauf ausgeglichen, doch Noah Pesch fehlte bei seinem sehenswerten Fallrückzieher das Glück (98.) In der Folge warfen die Leverkusener alles nach vorne, mussten kurz darauf jedoch eine bittere Entscheidung des Unparteiischen hinnehmen. Reno Münz wurde im Strafraum regelwidrig von den Beinen geholt, der Pfiff von Lukas Dahmann blieb aber aus (103.). Wenig später scheiterte Jordan Zirkzee, der auf Instagram seinen Abschied von Bayer 04 verkündet hat, mit einem Distanzschuss, ehe Francis Onyeka die zweite Fünf-Minuten-Zeitstrafe kassierte (104.). Danach schwanden die Kräfte. In der 118. Minute hätte sich der Werkself-Nachwuchs dennoch beinahe noch ins Elfmeterschießen gerettet, doch der Pfosten verhinderte den Ausgleich.