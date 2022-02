Fußball, A-Jugend-Bundesliga : Bayers U19 muss auf Bravo verzichten

Leverkusen In der A-Junioren-Bundesliga empfängt der Nachwuchs von Bayer 04 Leverkusen den von Viktoria Köln. Sturmtalent Iker Bravo ist nicht dabei. Er nimmt mit Spanien am Algarve-Cup teil.

Trotz der Niederlage in Dortmund war der Übungsleiter nach der Partie zufrieden mit dem Auftritt seines Teams. „Wir haben gut dagegengehalten und hätten mehr verdient gehabt. Leider hat uns immer wieder die nötige Körperlichkeit gefehlt, um die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen“, berichtet der 43-Jährige. Angesichts von vier B-Jugendlichen in der Startelf sei das allerdings auch nicht verwunderlich, betont Hübscher.

Mit einer ähnlichen Leistung sollen diesmal wieder drei Punkte her. „Wenn wir dieselbe Einstellung wie in der Vorwoche auf den Platz bringen, müssen wir gar nicht viel anders machen“, sagt der Coach. Lediglich im letzten Drittel sieht der Fußballlehrer noch Luft nach oben. „Wir müssen gewisse Situationen besser ausspielen und zu deutlich mehr Torchancen kommen“, fordert der 43-Jährige. Er erwartet gegen Köln wieder mehr Räume und dadurch mehr Gelegenheiten für seine Mannschaft.

„Mit Emrehan fehlt uns in Zukunft natürlich einer unserer Top-Torschützen“, sagt Hübscher. Gedikli traf in dieser Saison im Schnitt zwei Mal pro Partie. Nun geht der deutsche U-Nationalspieler in der Türkei auf Torejagd. „Unser Auftrag ist, die Spieler an den Profibereich heranzuführen. Bei Emrehan ist uns dies gelungen. Deshalb freuen wir uns auch für den Verein und den Jungen.“