Fußball, DFB-Juniorenpokal : Köln beendet den Leverkusener Pokaltraum durch ein 4:0 im Derby

Leverkusen Bayers ältester Nachwuchs verliert in der 1. Runde des DFB-Pokals klar mit 0:4 gegen die Domstädter. Vorne agiert die U19 zu harmlos und hinten zu unvorsichtig.

Der Werkself-Nachwuchs kämpfte sich zurück in die Partie und hatte durch Tshimuanga die große Chance auf den Anschluss. Der Keeper der Gäste war aber zur Stelle und vereitelte die vielleicht beste Möglichkeit des Spiels aus Leverkusener Sicht. In der Schlussphase riskierte die U19 dann alles, wodurch sich in der Defensive Lücken auftaten, die der „Effzeh“ gnadenlos ausnutzte. Joshua Schwirten (81.) und Vladislav Fadeev (90.) sorgten für den Endstand.

In der nun anstehenden Länderspielpause ist in Phil Kemper (U19 des DFB) nur ein Leverkusener auf Reisen. Auch Gedikli wurde nominiert, bleibt aber laut Trainerteam in Leverkusen und fährt nicht zur deutschen U18. Somit ist er bei den kommenden Tests von Bayers U19 dabei. Am Donnerstag (20 Uhr) tritt Leverkusen gegen die Senioren des Mittelrheinligisten Siegburger SV an. In der Liga geht es dann am 18. Oktober gegen Rot-Weiß Oberhausen weiter, in der Woche darauf bekommt Bayer dann in Köln die Chance zur Wiedergutmachung.