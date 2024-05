Jugendfußball U19 kann im Pokalfinale auf den Heimvorteil bauen

Die Teilnahme an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft hat die U19 von Bayer 04 am Wochenende mit einer 1:2 (0:0)-Heimniederlage gegen Viktoria Köln verpasst. Allerdings hätte den Talenten aus Leverkusen angesichts des 6:0-Erfolgs von Gladbach im Parallelspiel gegen Wuppertal selbst ein Sieg nicht mehr gereicht. Dem Team von Trainer Sven Hübscher bietet sich nun trotzdem noch die Chance auf einen Titel zum Abschluss dieser Saison. An diesem Mittwoch trifft die Mannschaft im Finale um den Mittelrheinpokal auf den 1. FC Köln. Anstoß im Ulrich-Haberland-Stadion ist um 19 Uhr.