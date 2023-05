Jugendfußball U19 startet mit Spielen gegen Bochum und bei Hertha BSC

Am Sonntag ist das Team dann erneut gefordert. Am zweiten Spieltag steht die Partie in der Hauptstadt bei Hertha BSC an. Anstoß am Sonntag ist um 12.15 Uhr. Die Berliner gewannen die A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost und scheiterten erst im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft an Borussia Dortmund. Im DFB-Pokal der Junioren mussten sie ebenfalls erst eine Runde vor dem Finale die Segel streichen – gegen den späteren Gewinner 1. FC Köln. Zum Start in die Sonderspielrunde siegte Berlin mit 2:1 gegen Darmstadt.