Fußball, A-Junioren-Bundesliga : Bayers Nachwuchs fügt RWO die erste Niederlage zu

Leverkusen Die Mannschaft des Trainer-Duos Markus von Ahlen und Patrick Weiser setzt sich dank eines frühen Doppelschlags 3:1 gegen den Ligakonkurrenten aus dem Ruhrgebiet durch.

Die U19 hat sich mit einem Erfolg aus der Länderspielpause zurückgemeldet. Gegen den bis dato noch ungeschlagene Fußball-Nachwuchs von RW Oberhausen sicherten sich die Talente aus Leverkusen den ersten Heimsieg der noch jungen Saison. Am Ende stand ein verdientes 3:1 (2:0).

Das Team des Trainer-Duos Patrick Weiser und Markus von Ahlen stellte bereits früh in der Partie die Weichen auf Sieg. Leon Pesch erzielte nach nur drei Minuten nach einer Ablage von links aus 18 Metern die Führung. Der Werkself-Nachwuchs blieb dran. Nach einem Ballgewinn schaltete das Team schnell über Niklas Determann um, der Emrehan Gedikli in Szene setzte. Der deutsche Junioren-Nationalspieler, der am Tag zuvor erstmals im Kader der Profis stand, umkurvte den Schlussmann der Gäste und schob zum 2:0 ein (10.).