Jugendfußball U19 feiert späten Sieg im Derby gegen den 1. FC Köln

Die U19 von Bayer 04 hat gegen den 1. FC Köln ein Ausrufezeichen gesetzt und den zweiten Tabellenplatz in der A-Junioren-Bundesliga West erobert. Im Derby gelang der Elf von Trainer Sven Hübscher einen frühen Rückstand in einen 2:1 (0:1)-Erfolg zu drehen. Den Siegtreffer erzielte Raoul Petak in der Nachspielzeit. Die U17 löste derweil ihre Pflichtaufgabe in Oberhausen.