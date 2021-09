Fußball, A-Jugend-Bundesliga : U19 dominiert in Köln und siegt mit 2:0

Bayers U19-Kapitän Joshua Chima Eze dribbelt den Ball im Spiel bei Fortuna Köln über den Rasen. Foto: imago images/Herbert Bucco/Herbert Bucco via www.imago-images.de

Leverkusen Bayer Leverkusens U19-Trainer Sven Hübscher durfte zum Ligastart vor allem mit der ersten Halbzeit seines Werkself-Nachwuchses zufrieden sein. Am Samstag kommt der MSV Duisburg.

Die U19 von Bayer 04 ist mit einem souveränen 2:0 (2:0)-Sieg bei Fortuna Köln in die neue Spielzeit gestartet. Im einem umkämpften Spiel wurde der Nachwuchs des Werksklub seiner Favoritenrolle gerecht und ließ von der ersten Minute an keine Zweifel am Auswärtserfolg aufkommen.

Sven Hübscher hatte im Vorfeld der Partie gefordert, dass seine Mannschaft in Köln von Beginn an voll da sein müsse – und seine Mannschaft setzte die Vorgabe ihres Trainers mit Bravour um. Bereits nach wenigen Minuten wurde die Überlegenheit deutlich. Nach einem Foul an Aaron Tshimuanga auf dem rechten Flügel brachte Zidan Sertdemir den fälligen Freistoß auf das kurze Fünfereck. Dort lief In-gyom Jung perfekt ein und verlängerte den Ball zur Führung ins lange Eck (10.).

In der Folge blieben die Werkself-Junioren am Drücker und erhöhten noch vor der Pause auf 2:0. Iker Bravo, der im Sommer aus der Jugend des FC Barcelona unters Bayer-Kreuz gewechselt ist, löste sich im Zentrum aus dem Gegnerdruck und verteilte den Ball auf die linke Außenbahn. Über zwei weitere Stationen landete der Ball bei Ayman Aourir, der mit einem präzisen Schuss in das rechte obere Eck traf (29.). „Die erste Halbzeit war in Ordnung. Wir hatten gegen einen abwartenden Gegner gefühlt mehr als 90 Prozent Ballbesitz und haben geduldig auf die Tore gespielt“, sagte Hübscher.

Mit der komfortablen Führung im Rücken ließ der Druck der Gäste nach dem Seitenwechsel etwas nach. „Wir haben vergessen, den Sack zuzumachen. Deswegen ist die Partie etwas unnötig offen geblieben“, bemängelte der Fußballlehrer. Dies hing allerdings auch mit der Müdigkeit einzelner Spieler zusammen, die zuletzt entweder bei den Profis oder mit ihren Nationalmannschaften unterwegs waren.

Wirklich gefährlich wurde es aber nicht mehr, weshalb der Bayer-Nachwuchs einen am Ende überzeugenden und verdienten Sieg einfuhr. „Wir haben gewonnen und dazu kein Gegentor kassiert: Das ist erstmal das Wichtigste“, sagte Hübscher. Seine Spieler seien gut im Ligabetrieb angekommen. „Das war nach fast einem Jahr schon etwas anderes als Testspiele oder Pokal-Partien. Deshalb tun uns die drei Punkte gut“, berichtete der Übungsleiter. Nun könne das gesamte Team konzentriert weiterarbeiten.

Nach dem erfolgreichen Liga-Auftakt beginnt nun die Vorbereitung auf das erste Heimspiel am kommenden Samstag (11 Uhr) im Ulrich-Haberland-Stadion gegen den MSV Duisburg. Der Zebra-Nachwuchs war am ersten Spieltag ebenfalls siegreich und fuhr einen 5:0-Sieg gegen Alemannia Aachen ein. „Wir treffen auf einen guten, aggressiv spielenden Gegner. Das wird eine knifflige Aufgabe“, sagt Hübscher. Seine Mannschaft müsse von Beginn an ihr Spiel durchbringen, um gegen den MSV erfolgreich zu sein.

Die Saison in der A-Junioren-Bundesliga-West ist dieses Jahr ohnehin speziell. Der Deutsche Fußball-Bund hat sich dazu entschieden, die Spielzeit in einer Einfachrunde auszutragen. Sprich: Alle Teams spielen nur ein einziges Mal gegeneinander. Deshalb sei es umso wichtiger, dass jedes Spiel mit vollem Ehrgeiz angegangen wird, sagt der 42-Jährige.