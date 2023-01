Fußball, A-Jugend-Bundesliga U19 des Werksklubs bleibt realistisch

Platz vier in der A-Junioren-Bundesliga West, das Achtelfinal-Aus im DFB-Pokal gegen Titelverteidiger VfB Stuttgart und null Punkte sowie ein letzter Platz in der Gruppenphase der Youth League: Aus sportlicher Sicht kann die U19 von Bayer 04 kaum mit der ersten Saisonhälfte zufrieden sein. Auch Trainer Sven Hübscher, der mit seinem Team inzwischen in die Wintervorbereitung gestartet ist, spricht von einem „durchwachsenem“ halben Jahr.