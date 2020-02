Topspiel am Sonntag : Bayers U19 trifft auf den BVB und Toptalent Moukoko

Bayers Talent Yannik Schlößer (Mitte) würde gegen die U19 von Dortmund am Sonntag auch gerne wieder jubeln. Foto: Mark Bohla

Leverkusen Am Sonntag (11 Uhr, Kurtekotten) kommt es zum Spitzenspiel in der A-Junioren Bundesliga West. Der Tabellenzweite trifft auf den Dritten, die beste Offensive auf die Zweitbeste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von René Rekus

Oder auch: Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Die U19 hat vier Punkte Rückstand auf die Westfalen und könnte durch einen Sieg wieder in den Kampf um Platz zwei und die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft eingreifen. Der Bayer-Nachwuchs gewann die letzten drei Spiele mit einer Differenz von 12:1 Toren. Die U19 des BVB war in allen vier Spielen im neuen Jahr siegreich bei 13:1 Toren. Jahresübergreifend hat das Team von Michael Skibbe, der von 2005 bis 2008 die Werkself trainierte, sieben Spiele in Folge gewonnen.

Im Hinspiel zeigte der BVB-Nachwuchs dem der Werkself mit einem 6:1-Sieg die Grenzen auf. „Wir haben damals viele individuelle Fehler gemacht, die eiskalt bestraft wurden“, sagt Trainer Markus von Ahlen. Damit es am Sonntag anders läuft, müsse sein Team aber eine bessere Zweikampfführung an den Tag legen, individuelle Aussetzer vermeiden und in der Offensive effektiver werden. „Sie werden uns sicherlich alles abverlangen. Um zu bestehen, brauchen wir einen richtig guten Tag.“