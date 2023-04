Jugendfußball Bayers U19 kann die Erwartungen nicht erfüllen

Zehnter Platz in der Junioren-Bundesliga, ein beinahe schon traditionell frühes DFB-Pokal-Aus und die absolute Chancenlosigkeit in der Youth League – die Bilanz des ältesten Nachwuchs der Werkself spricht in dieser Spielzeit eine eindeutige Sprache. Den Durchbruch bei den Profis schaffte zudem schon lange kein Talent mehr. Daran änderte auch die internationale Transferoffensive der letzten Sommer nichts – eine ernüchternde Tendenz, die letztlich im Mittelmaß enden könnte.