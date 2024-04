Junioren-Bundesliga Leverkusens U17 geht ungeschlagen ins Halbfinale

Leverkusen · Die Talente von Bayer Leverkusen beenden ihre niederlagenfreie Saison mit einem 3:0 in Essen und feiern die Westdeutsche Meisterschaft. Für die U17 steht an diesem Mittwoch das Halbfinal-Hinspiel in der Endrunde um den nationalen Titel gegen Eintracht Frankfurt an.

29.04.2024 , 16:30 Uhr

Leverkusens Torschütze zum 2:0 gegen Bielefeld, David Widlarz (2.v.l.), lässt sich von seinen Teamkollegen feiern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von René Rekus