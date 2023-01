Fußball, Frauen-Bundesliga Torjägerin Milena Nikolic fehlt Bayers Frauen langfristig

Hiobsbotschaft für Bayers Bundesliga-Fußballerinnen: Torjägerin Milena Nikolic hat sich in der ersten Trainingswoche des neuen Jahres eine Teilruptur der Sehne ihm rechten Hüftbereich zugezogen und fällt langfristig aus. Das teilte der Werksklub nach den Ergebnissen einer entsprechenden MRT-Untersuchung mit. Die Ausfallzeit wird mit sechs bis acht Wochen angegeben. Die bosnisch-herzegowinische Nationalspielerin zog sich bereits Anfang September 2022 bei einem Lehrgang ihres Heimatverbandes die gleiche Verletzung an selber Stelle zu. In der kommenden Woche startet die Stürmerin mit ihrer Reha in der „Werkstatt“ der BayArena.