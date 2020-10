Fußball, A-Junioren-Bundesliga : Spieler der U19 lernen von den Profis der Werkself

Leverkusen Am Sonntag um 11 Uhr müssen die Nachwuchsfußballer gegen Rot-Weiß Oberhausen ran. Unter der Woche trainierten acht Spieler unter der Regie von Peter Bosz mit den Profis.

Die Länderspielpause ist vorbei. Bereits am Sonntag (11 Uhr) geht es für die U19 von Bayer 04 im Ligabetrieb weiter. Im Ulrich-Haberland-Stadion empfangen die von Patrick Weiser und Markus von Ahlen trainierten Fußballer Rot-Weiß Oberhausen. Gegen die „Kleeblätter“ will der älteste Bayer-Nachwuchs seinen ersten Heimsieg der Saison einfahren. Einfach werde es nicht, mutmaßt von Ahlen. „Oberhausen war in den letzten Jahren immer ein unangenehmer Gegner, den du erstmal knacken musst“, sagt er. Deshalb gehe es für sein Team vor allem darum, die offensiven Räume zu nutzen und die Effektivität offensiv wie defensiv zu verbessern.