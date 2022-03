Fußball, Frauen-Bundesliga : Sand überrumpelt Bayers Fußballerinnen

Molli Plasmann vom SC Sand im Zweikampf mit der Leverkusenerin Clara Fröhlich (r.). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner/Memmler

Leverkusen Das Bundesliga-Team von Bayer 04 Leverkusen verliert auch das Duell beim Tabellenvorletzten SC Sand mit 1:2 und setzt den Abwärtstrend der vergangenen Monate in der Liga nahtlos fort. Chiara Bücher verletzt sich.

Weiterleiten Drucken Von Tobias Krell

Mit betretenen Gesichtern und ziemlich bedient verfolgten die Fußballerinnen von Bayer 04 die Siegesfeier des Tabellenvorletzten SC Sand. Regelrecht genervt schaute etwa Kristin Kögel drein, als sie versuchte, sich gerade noch rechtzeitig aus dem Hintergrund des Jubelfotos zu entfernen – wohl ebenso vergeblich wie Leverkusens Bemühungen, in Willstätt zurück in die Erfolgsspur zu finden. 1:2 (1:2) unterlag der Sechste beim Abstiegskandidaten, der nun an den vergangenen beiden Spieltagen ebenso viele Punkte geholt hat wie die Rheinländerinnen aus den zurückliegenden zehn Spielen: Sechs.

Trainer Achim Feifel fehlte wegen einer Corona-Infektion und musste aus der heimischen Quarantäne hilflos mit ansehen, wie der SCS schon früh in der Partie seine eindringlichen Warnungen in der Spielvorbereitung bestätigte. Besonders eindringlich hatte er vor dem starken Umschaltspiel des Außenseiters gewarnt – und genau das führte zum schnellen Rückstand seines Teams durch Emily Evels (9.).

Aber auch Bayer nutzte einen Vorstoß nach Ballgewinn gewinnbringend. Nach einem langen Pass von Dora Zeller legte Milena Nikolic für Chiara Bücher ab. Das Talent, das in Willstätt erstmals in der Startelf stand, fackelte nicht lange und traf von der Strafraumgrenze zum Ausgleich ins lange Eck (19.). Just, als Bayer mehr Spielkontrolle zu erlangen schien, landete Sand den letztlich entscheidenden Streich. Noemi Gentile kam außerhalb des Strafraums an den Ball, nahm Maß und traf mit einem Traumschuss in den Winkel (19.). Da dieser zweite Rückschlag Wirkung zeigte, war die Pausenführung für den SCS nicht einmal unverdient.

Insgesamt – befand die diesmal hauptverantwortliche Co-Trainerin Jacqueline Dünker – hätte sich Bayer aber zumindest einen Punkt verdient. „Nach der Pause haben wir es deutlich besser gemacht“, betonte sie. Ihre Schützlinge entwickelten mehr Druck, aber echte Chancen blieben Mangelware. „Wie in den vergangenen Wochen passte immer wieder der letzte Pass nicht“, ärgerte sich Dünker. Besonders auffällig war das in zwei Szenen binnen kurzer Zeit, in denen sich Amira Arfaoui auf dem rechten Flügel zunächst schön durchgesetzt hatte. In der ersten fand sie von der Torlinie in aussichtsreicher Situation keine Mitspielerin, in der zweiten flankte sie gar hinter den Kasten.

Bitter war auch der Versuch der eingewechselten Annika Enderle. Sie hatte die Torhüterin bereits geschlagen, aber eine Gegenspielerin rettete auf der Linie. „Das passt einfach zu unserer Gesamtsituation. Mit etwas Glück rutscht so ein Ball auch mal durch.“ Gleich nach dem Spiel besprach sich Dünker kurz mit Feifel, den Corona etwas schwerer erwischt hat und der darum kaum Stimme hatte. Auf der Rückfahrt machte sie sich mit dem Video-Analysten schon daran, einige Szenen für das Montagstraining vorzubereiten. Es dürfte sich insbesondere um solche aus dem ersten Durchgang handeln. „Denn da ist uns nicht viel gelungen. Hätten wir auch vor der Pause schon so gespielt wie im zweiten Durchgang, hätten wir hier gewonnen.“

Für die Schrecksekunde an einem gebrauchten Tag sorgte Bücher. Sie musste verletzt ausgewechselt werden und konnte nicht mehr auftreten. Nun hoffen alle Beteiligten, dass die Blessur sich als nicht allzu schwer erweist. Denn mit üblen Verletzungen ist das Team bereits gebeutelt genug – nicht erst seit dem Kreuzbandriss der in Sand vermissten Kreativ- und Mentalitätsspielerin Verena Wieder unter der Woche.