Fußball, Frauen-Bundesliga Robert de Pauw warnt Fußballerinnen vor der SGS Essen

Vor der Länderspielpause in der Bundesliga hatten Bayers Fußballerinnen aus den schwierigen Spielen in Hoffenheim, gegen Freiburg und in Köln sieben Punkte geholt – und standen darum während der Unterbrechung auf einem starken vierten Tabellenplatz. Nun empfängt das Team von Trainer Robert de Pauw am Samstag (14 Uhr) mit der SGS Essen im Haberland-Stadion einen vermeintlich einfacheren Gegner. Das Heimspiel vergangene Saison entschied Bayer klar mit 6:0 für sich.