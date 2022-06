Fußball, Frauen-Bundesliga : Niederländer übernimmt Bayers Frauen

Leverkusen Mit Robert de Pauw verpflichtet der Werksklub den Meistertrainer vom FC Twente Enschede zur neuen Saison. Der bisherige Chefcoach des Bundesliga-Siebten, Achim Feifel, wird neuer Sportlicher Leiter der Leverkusenerinnen.

Wenn Bayers Fußballerinnen am 4. Juli in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit starten, werden sie sich umgewöhnen müssen. Denn die Einheiten leitet dann nicht mehr Achim Feifel. Er widmet sich künftig seiner neuen – und neugeschaffenen – Aufgabe als sportlicher Leiter. Gleichzeitig mit der Umstrukturierung des Frauenfußballs unter dem Bayer-Kreuz stellte der Verein auch Feifels Nachfolger vor. Neuer Trainer wird der Niederländer Robert de Pauw, der einen Vertrag bis 2024 unterzeichnet hat.

In die Suche und Auswahl des neuen Übungsleiters war Feifel aktiv eingebunden. „Ich bin überzeugt von seiner Verpflichtung“, betont der künftige sportliche Leiter, unter dessen Regie sich die Leverkusenerinnen in drei Jahren vom Kellerkind zum Team ohne Abstiegssorgen und mit Ambitionen auf einen Platz im vorderen Mittelfeld der Liga gemausert haben.

Diese Entwicklung soll unter de Pauw weitergehen. Dass er erfolgreich im Frauenfußball arbeiten kann, hat der 40-jährige Inhaber einer Uefa-A-Lizenz bereits unter Beweis gestellt. Er kommt als Meistertrainer an den Rhein. In der abgelaufenen Spielzeit führte er die Frauen des FC Twente Enschede zum Titel in der höchsten Spielklasse der Niederlande. Zuvor war er im Verband des Nachbarlands für verschiedene weibliche Nationalteams tätig – als Trainer der U17 sowie Co-Trainer der U23 und der U16. Zudem war er Assistent bei den Frauen des Erstligisten Achilles ’29 und Akademie- sowie Nachwuchstrainer der NEC Nijmegen. Nicht schaden werden ihm in Leverkusen seine Sprachkenntnisse. Neben niederländisch spricht er auch deutsch, englisch, französisch und spanisch. Zudem ist er ausgebildeter Sozialarbeiter.