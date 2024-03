Fußball, DFB-Pokal der Frauen Leverkusens Pokaltraum platzt in der BayArena

Für die deutsche Nationalspielerin und ihr Team geht es nach dem geplatzten Traum vom Pokal nun in der Liga weiter – zunächst am Sonntag (18.30 Uhr) beim SC Freiburg. Die Mannschaft aus dem Breisgau steht in der Tabelle direkt zwischen Leverkusen und Essen auf dem siebten Platz. Danach steht dann das Derby beim 1. FC Köln (Montag, 18. März, 19.30 Uhr) an – und die Chance auf Revanche in Essen (Sonntag, 24. März, 18.30 Uhr). Insgesamt stehen noch acht Spieltage an. Senß blickt angesichts der Steigerung nach der Pause optimistisch auf das Restprogramm: „Die zweite Halbzeit können wir mitnehmen. In der haben wir vorwärts gespielt, waren besser in den Zweikämpfen und hatten sehr positive Aktionen.“