Juniorenfußball Personalrochade in Bayers Talentschmiede

An Bayer Leverkusens Nachwuchsleistungszentrum am Kurtekotten hat sich während der Sommerpause bereits einiges getan. Die U17 und U19 der Werkself erhielten jeweils einen neuen Trainerstab sowie einige Zugänge. Damit rüstet sich vor allem die A-Junioren-Bundesligamannschaft für den Angriff auf die Spitze sowie die Uefa Youth League in der kommenden Saison.