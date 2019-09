2:1 beim Zweitligisten : Nikolics Geniestreich rettet biedere Bayer-Fußballerinnen im Pokal

Die Leverkusenerin Milena Nikolic (Mitte) schreit die Freude über ihr Siegtor in Mönchengladbach hinaus. Foto: imago images / foto2press/via www.imago-images.de

Leverkusen Erst ein Treffer durch Milena Nikolic in der Nachspielzeit sichert dem klassenhöheren Erstligisten aus Leverkusen das Weiterkommen in Mönchengladbach.

Das Glanzlicht eines aus Sicht von Bayers Fußballerinnen ansonsten eher trüben Nachmittags hatte sich Milena Nikolic bis zum Schluss aufgehoben. Mit einem sehenswerten Seitfallzieher in der dritten Minute der Nachspielzeit schoss die Angreiferin den Erstligisten ins Pokal-Achtelfinale und ersparte dem Team von Trainer Achim Feifel so buchstäblich auf den letzten Drücker eine Extraschicht beim Zweitligisten Borussia Mönchengladbach. „Das Ergebnis ist wirklich glücklich – so ehrlich muss man sein“, sagte der Leverkusener Trainer. Vom Ergebnis abgesehen hatte der Übungsleiter nach dem mühsamen 2:1 (1:1)-Pflichtsieg im Grenzlandstadion wenig Anlass zu großer Freude.