Jugendfußball Kanga ragt bei 4:4 der U19 gegen Gladbach heraus

Die U19 der Werkself feierte durch ein 4:4 (2:2) bei Borussia Mönchengladbach das Weiterkommen in der Sonderspielrunde. In einem turbulenten Spiel holte das Team von Trainer Sven Hübscher einen Zwei-Tore-Rückstand auf. Jardell Kanga überragte in der Partie mit einem Dreierpack. Als Nächstes steht der Verbandspokal an.