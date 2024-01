Fußball, Frauen-Bundesliga Juliane Wirtz will Leverkusen ärgern

Überwintert haben Bayers Fußballerinnen in der Bundesliga nur auf dem sechsten Platz – allerdings in immer noch vielversprechender Ausgangslage. Gleich zum Start ins Pflichtspieljahr bietet sich dem Team von Trainer Robert de Pauw nun die Möglichkeit, korrigierend ins Klassement einzugreifen. Gewinnen die Leverkusenerinnen zum Rückrundenabschluss beim SV Werder Bremen an diesem Freitag (18.30 Uhr), würden sie mindestens vorübergehend bis auf den vierten Rang klettern.