Fußballerinnen bleiben erstklassig : Csiszár lässt Bayers Frauen jubeln

Leverkusen Mit einem 2:1 gegen Essen gelingt Bayers Bundesliga-Fußballerinnen der Klassenerhalt. Henrietta Csiszár trifft doppelt.

Gut zwei Minuten trauten sich Bayers Fußballerinnen nicht, zu jubeln. Denn das Ergebnis aus Freiburg war noch nicht durchgesickert, wo Konkurrent Bremen zeitgleich spielte. Arm in Arm im Kreis fieberten sie der erlösenden Nachricht entgegen. Dann fanden die bangen Momente ein abruptes Ende: Die Nordlichter kamen nicht über ein 1:1 im Breisgau hinaus. Erst brach der Jubel auf der Tribüne des Leistungszentrums am Kurtekotten aus – und dann auch auf dem Rasen, wo es kein Halten mehr gab. Die Leverkusenerinnen feierten den Bundesliga-Klassenerhalt ausgelassen, sprangen umher, schrien ihre Erleichterung heraus, sangen vergnügt und lagen sich minutenlang in den Armen.

So viele Emotionen weckten auch die Sympathien der Fans von Gegner SGS Essen unter den knapp 400 Zuschauern. Die fanden es mit einem Mal gar nicht mehr so tragisch, dass ihr Team durch das 1:2 (1:0) in Leverkusen den dritten Platz in der Endabrechnung verspielt hatten und freuten sich mit dem Team der scheidenden Trainerin Verena Hagedorn, die den wohl bewegendsten Moment ihrer zweijährigen Zeit unter dem Bayer-Kreuz krankgeschrieben aus der Ferne erlebte.