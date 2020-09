Coach Gnad erleichtert : Giants geben Entwarnung nach Corona-Fall

Giants-Coach Hansi Gnad gibt Anweisungen. Foto: imago images/Carmele/tmc-fotografie.de/Tim Carmele via www.imago-images.de

Leverkusen Nach einem positivem Covid-19-Befund wurden alle Spieler des Basketball-Zweitligisten negativ getestet. Trainer Hansi Gnad freut sich, dass ab Montag wieder normal trainiert werden kann.

Am Freitagabend in Hagen sollten die Giants zu ihrem ersten Testspiel in der Vorbereitung auf die ProA-Saison antreten, als während des Aufwärmens die Nachricht eintraf. Ein Spieler, der vorsorglich zu Hause geblieben war, wurde positiv auf Covid-19 getestet. „Wir sind dann sofort vom Feld runter und heimgefahren“, erläutert Trainer Hansi Gnad. Zwei Tage später folgte die Erleichterung: Alle Spieler wurden negativ auf das Virus getestet.