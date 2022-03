Fußball, Frauen-Bundesliga : Bayers Frauen wollen die Derby-Revanche

Leverkusens Torhüterin Anna Klink – hier im Duell mit einer Kölnerin – hat ihren Vertrag unter dem Bayer-Kreuz um zwei Jahre verlängert. Foto: imago images/foto2press/Manfred Heyne via www.imago-images.de

Leverkusen An diesem Sonntag gastieren die von Achim Feifel trainierten Bundesliga-Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen beim Lokalrivalen 1. FC Köln.

Achim Feifel ist schon voller Vorfreude. Nach zwei Spieltagen mit Corona-Infektion in häuslicher Quarantäne – samt mittelschwerer Symptome – darf der Trainer von Bayers Bundsliga-Fußballerinnen pünktlich zum Derby am Sonntag beim 1. FC Köln (13 Uhr, Frank-Kremer-Stadion) wieder auf der Leverkusener Bank Platz nehmen.

Das Nachbarschaftsduell bringt von sich aus schon einen gewissen Prickelfaktor mit sich. „Solche Spiele haben immer einen ganz eigenen Reiz“, versichert der Fußballlehrer. Er und seine Schützlinge haben sich viel vorgenommen. Einerseits haben sie mit dem FC nach dem bitteren 3:4 im Hinspiel noch eine Rechnung offen. Überdies steht nach dem Abrutschen auf Rang sieben vor einer Woche auch die neue Platzierung auf dem Spiel. Denn wie der letzte Gegner Freiburg könnten die Domstädterinnen ebenfalls mit einem Sieg an der Feifel-Elf vorbeiziehen.

Höhepunkt Die Top Fünf des Klassements komplettieren die Leverkusener Fußballerinnen am Ostermontag mit dem Pokal-Halbfinale gegen den Dritten Potsdam.

Spielplan In der Liga müssen Bayers Frauen nach dem Derby noch vier Ligaspiele bestreiten: gegen den Fünften Hoffenheim, beim Vierten Frankfurt, gegen den Tabellenzweiten München und bei Spitzenreiter Wolfsburg.

Zusätzliches Lehrstück für seine Schützlinge könnte auch das Hinspiel sein. Da verschliefen die Leverkusenerinnen den Start und lagen kurz nach der Pause bereits 0:3 hinten. Erst danach kämpften sie sich in das Spiel und hätten mit ihrer Aufholjagd beinahe Erfolg gehabt, konnten auf 2:3 und 3:4 verkürzen und schienen drauf und dran, auszugleichen, als der Schlusspfiff die Kölnerinnen erlöste.

Die Niederlage war im Nachhinein so etwas wie ein Wendepunkt in der Saison der Leverkusenerinnen. In die Partie waren sie mit fünf Siegen aus sechs Spielen als Tabellenzweiter gegangen. Inklusive der Niederlage gegen Köln haben sie seitdem von elf Ligaspielen nur noch eines für sich entschieden: gegen den Abstiegskandidaten Jena.