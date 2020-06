DFB-Pokal der Frauen : Fußballerinnen wollen Essen erneut bezwingen

Leverkusen Am Mittwoch geht es für die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen gegen den Liga-Konkurrenten SGS Essen um den Einzug ins DFB-Pokalfinale. In der Liga konnte das Team von Trainer Achim Feifel den Gast aus dem Ruhrgebiet bereits besiegen.

Wie gelegen kommt ein Pokalhalbfinale, wenn es in der Liga gerade um den Klassenerhalt geht? Diese durchaus berechtigte Frage stellt sich für Achim Feifel nicht. Denn einerseits kann der Trainer von Bayers Fußballerinnen es ohnehin nicht ändern. Und andererseits ist die Partie am Mittwoch gegen die SGS Essen (16 Uhr, Kurtekotten) für ihn und seine Schützlinge bei aller Dramatik im Tagesgeschäft doch auch „ein echtes Highlight“.

Die Partie herzuschenken kommt für ihn daher nicht in Frage. „Wir wollen jetzt natürlich auch ins Finale“, betont der Coach der Leverkusenerinnen. Die wissen aus eigener Erfahrung, dass die SGS nicht unschlagbar ist: Im Dezember haben sie Essen bereits an gleicher Stelle bezwungen. Einen weiteren Beleg lieferte das Ligaspiel des Kontrahenten am vergangenen Wochenende – zum Leidwesen der Feifel-Elf. Denn profitiert hat ausgerechnet der Vorletzte Köln, der mit einem Sieg im Nachholspiel heute gegen Schlusslicht Jena an Bayer vorbeiziehen könnte. „Das hat mich nicht überrascht. Essen hat den Fokus ganz auf den Pokal gelegt“, betont Feifel.